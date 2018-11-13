Çorum'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Çorum
'da, evlilik hazırlığı yapan 23 yaşındaki genç ve ailesi, görücü usulüyle tanıştığı gelin adayı ve yakınlarının kendilerini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre, Uluvakak Mahallesi'nde yaşayan Gökhan U, görücü usulüyle evlenmek için Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde yaşayan N.Ö. (23) ile tanıştı.
Ağrı'ya giderek N.Ö'nün ailesi ile görüşen Gökhan U, annesi Hatice
ve babası Hasan U, genç kız için "süt parası" isteyen yakınlarına 15 bin lira, aracılara da 10 bin lira ödeme yaptı. Genç
kızı da alarak Çorum'a dönen aile, evlilik işlemlerine başladı. Gelinlik, takı ve çeşitli düğün ihtiyaçları için 35 bin lira daha harcama yapan damat adayı ve ailesi, düğün davetiyesi de bastırdı.
İmam nikahı yaptırdıktan sonra düğün için alışverişe çıkan Gökhan U. ile N.Ö, Gazi Caddesi'ndeki bir restoranda yemeğe gitti. Gelin adayı N.Ö, restoranda yemek siparişleri verildikten sonra lavaboya gideceğini söyleyerek, masadan kalktı. Üzerindeki takılarla restorandan ayrılan genç kızın uzun süre dönmemesi üzerine kaybolduğunu sanan Gökhan U, aramalarında bir sonuca ulaşamadı.
Gökhan U'nun durumu anlattığı ailesi, birkaç kez telefonla görüştüğü genç kızın ailesinin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.