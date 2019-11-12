Haberler » Güncel » Çorum'da 'fidan dikmede dünya rekoru' sevinci - Haber

Çorum'da "fidan dikmede dünya rekoru" sevinci

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "1 saatte en fazla fidan dikme" rekorunun tescil edildiği Çorum'da dünya rekorunun kırılmasının sevinci yaşanıyor.

12.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:06Çorum'da
Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "1 saatte en fazla fidan dikme" rekorunun tescil edildiği 'da dünya rekorunun kırılmasının sevinci yaşanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekoru, Çorum'da 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilerek kırıldı.
Rekorun tescil belgesi, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim edildi.
"Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz, sözünü tekrar ispat etmiş olduk"
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesi için tüm Çorum'un seferber olduğunu söyledi. Hedeflerinin üzerinde 303 bin 150 rakamına ulaştıklarını belirten Aşgın, Endonezya'ya ait rekoru Türkiye'ye getirdiklerini dile getirdi.
Bir saat içinde ilmek ilmek dokurcasına 303 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Aşgın, "Dünyanın merkezi olarak ifade edilen Çorum'un bu unvanı, rekorla tekrar tescillemiş oldu. Ayrıca, 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' sözünü de tekrar ispat etmiş olduk. Emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum." dedi.
Çorumlular rekordan dolayı mutlu
Kent merkezinde yaşayanlar da Çorum'un Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinden dolayı sevinç yaşıyor.
Sümeyye Çelik, Çorum'un ve Türkiye'nin inanılmaz bir rekora imza attığını vurgulayarak "Çorum'da yeşil alan azdı. Bu nedenle hem Türkiye hem de Çorum için çok güzel bir kampanya oldu." diye konuştu.
Salih Toydemir de Çorumlu olarak mutlu olduğunu dile getirerek "Çorum'un tanıtımı için Guinness Rekorlar Kitabı'nda olduğumuz için mutluyuz. Çorum'un bu tür haberlerle gündeme gelmesi de sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.
Rekorun kırılma serüveni
Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun kırılması için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı bir çalışma yürütüldü.
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince eylül ayında başlatılan hazırlık çalışmaları kapsamında Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alan, iş makinesi ve ilgili personel tarafından fidan dikimi için uygun hale getirildi.
60 parsele bölünen sahaya Çorum'daki fidanlıktan temin edilen 305 bin sedir ve karaçam fidanı konuldu. Guinness yetkililerinin gözetiminde yapılacak rekor denemesinden önce Orman İşletme Müdürlüğü personelince farklı tarihlerde iki kez prova yapıldı.
Çalışmalar sonunda ağaçlandırma alanında uzman personel ve vatandaşlardan oluşan 3 bin kişilik ekip ile rekorun rahat şekilde kırılabileceği tespit edildi.
Dün gerçekleştirilen rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev yaptı.

Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı
15:55 "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi
15:55 Sular altında kalmasına izin verilmeyen tarihi cami ve türbeler ziyaretçilerini bekliyor
16:00 Çanakkale şehidi Çankırılı yüzbaşının mektupları ipek kumaşa işlendi
16:00 Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
15:10 Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:01:58