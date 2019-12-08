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Çorum'da futbol maçı öncesi olaylar çıktı

ÇORUM'da, TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak müsabaka öncesi stadyum dışında olaylar çıktı.

08.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:15Çorum'da futbol maçı öncesi olaylar çıktı

ÇORUM'da, TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni ile Yılport arasında oynanacak müsabaka öncesi stadyum dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 2 polis memuru yaralandı, bazı taraftarlar da biber gazından etkilendi.

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 16'ıncı haftasında Çorum Turhan Kılıçoğlu Stadı'nda, Yeni Çorumspor ile Yılpor Samsunspor arasındaki oynanacak maç öncesi, konuk takımın taraftarları, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne sürüp tepki gösterdi. Yılport Samsunspor taraftarlarıyla polisler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada taraftarların bulunduğu bölümden çevik kuvvet polislerine taş atıldı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 taraftar ile olayları görüntülemeye çalışan 2 gazeteci, biber gazından etkilendi. Olaylarda, 2 polis memuru da yaralandı.

Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma stat içinde ve dışında önlem aldı.

Gerginlik sona ererken, müsabaka saat 13.30'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Çorumspor, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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