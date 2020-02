Çorum'da "gıda denetimi seferberliği" kapsamında iş yerlerinde denetim

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Çorum 'da et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile unlu mamul imal eden işletmelerde denetim yapıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve 2 veteriner, 3 gıda mühendisi ve 10 gıda kontrol görevlisinin katıldığı denetimlerde kent merkezi ve ilçelerdeki et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile unlu mamul imal eden işletmeler denetlendi.Ekipler, denetimlerde imal edilen ürünlerden numune alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.İl Müdürü Orhan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamullerin satışının yapıldığı kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri, yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerindeki denetimlerin bir hafta boyunca devam edeceğini belirterek, tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının amaçlandığını söyledi.Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasının Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu ifade eden Sarı, vatandaşlardan usulsüzlük ve uygunsuzluk gördüklerinde ALO 174 Gıda Hattı'nı aramalarını istedi.