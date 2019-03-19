Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çorum
'un Mecitözü
ilçesinde, okulda pide yedikten ve meşrubat içtikten sonra rahatsızlanan 8 ortaokul öğrencisi tedavi altına alındı. Bahçelievler Mahallesi
'ndeki bir ortaokulda eğitim gören 6. sınıf öğrencileri, sınıfta düzenledikleri etkinliğin ardından kendi getirdikleri yiyeceklerden yedi.
Pide yedikten ve meşrubat içtikten sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine, okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öğrencilerden Şenol G. (12), gazetecilere, içtikleri meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiğini, bu nedenle rahatsızlandıklarını söyledi.
Mecitözü, Çorum, Güncel
Kaynak: AA