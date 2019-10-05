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Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 47 kişi, bir cenazenin mevlit yemeğinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

05.10.2019 23:30Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 47 kişi, bir cenazenin mevlit yemeğinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Geçen hafta vefat eden Kadir Derinay için yakınları tarafından mevlit programı düzenlendi. Öğle namazının ardından okunan mevlitte davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 47 kişi yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Sungurlu Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastalardan bazıları yataklı serviste tedavi altına alındı.
Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gelerek hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Dağaşan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada rahatsızlananlar arasında hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığını söyledi.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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