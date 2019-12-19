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Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı.

19.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:06 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÇORUM'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci tedavi altına alındı. 

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri  okulda yedi. Öğrencilerden bazıları mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti çekmeye başladı. Okul öğretmen ve idarecileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen ekipler, 7'si kız, 14 öğrenciyi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Necip Fazıl Kısakürek, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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