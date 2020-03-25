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Çorum'da "gizli hayırsever", bakkalın veresiye defterini satın aldı

Çorum'da bir hayırsever, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin 11 bin 500 liralık borcunu kapattı.

25.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:24
Çorum'da
Çorum 'da bir hayırsever, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin 11 bin 500 liralık borcunu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 7. Caddede Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu.
Bakkalın 11 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi.
Türkmen'e 11 bin 500 lira verip borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı. Mahalleyi de dolaşan hayırseverin, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımında bulunduğu belirtildi.
"Önce şaka sandım ama 11 bin 500 TL ödedi, gitti"
Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır esnaf olduğunu ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Hayırseverin, 20'ye yakın kişinin borcunu ödediğini vurgulayan Türkmen, şunları dile getirdi:
"Dükkana gelerek, 'Borcunu ödeyemenlerin listesini çıkar ben ödeyeceğim' dedi. Ben önce şaka sandım ama 11 bin 500 lira ödedi, gitti. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım, görmedim de. Belki de Hızır. Allah razı olsun, helal olsun."
Borcu ödenen vatandaşlara durumu anlattığını ifade eden Türkmen, "Çok dua edenler var. Öyle insanlar varmış ülkemizde, ne güzel. Benden başka yerlere de gitmiş sanırım." dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evinde kaldığını anımsatan Türkmen, "Koronavirüsten dolayı işlerim düşmüştü. Bu para ilaç gibi oldu. Borcum olan yerlere de borcumu ödedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Türkmen, Çorum, Güncel

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