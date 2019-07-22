Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da göletlere 58 bin yavru balık bırakıldı

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki göletlere 58 bin yavru sazan balığı bıraktı.

22.07.2019 14:56 Çorum
Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki göletlere 58 bin yavru sazan balığı bıraktı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye'de su kaynakları ve ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Nesli tehlike altındaki su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarına 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakıldığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:
"Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' Projesi kapsamında yürütülmektedir. Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü üretim tesislerinde üretilen 58 bin sazan balığı yavrusu, ilimize tahsis edilmiştir. Yavru balıklar görevlilerimizce İnegazili, İncesu, Evkaya, Kuyumcu, Laçin ve Figani göletlerine bırakılmıştır.
Projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz."
Kaynak: AA
Çorum, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:14   BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
16:14   İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı
16:14   Boyabat'ta doğaya yırtıcı böcek salındı
16:13   "Akademi Rumeli-5 Projesi" Edirne'de başladı
16:13   Gaziantep Otomobilinden uçan evrakı toplarken araç çarpmasıyla öldü
16:13   GAZİANTEP DEMİR BAHÇE KAPISININ ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ
16:12   Erzurum'da 'Ecdatla Bir Gece' programı