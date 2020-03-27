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Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor

Çorum'da gönüllüler, maske üretiyorÇORUM'da halk eğitim merkezlerinde ev hanımları tarafından hastanelerin ihtiyacı için maske üretiliyor.

27.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:52
Çorum 'da gönüllüler, maske üretiyor
ÇORUM'da halk eğitim merkezlerinde ev hanımları tarafından hastanelerin ihtiyacı için maske üretiliyor.
Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için maske üretimi başladı. Usta öğreticiler ile ev hanımlarından oluşan gönüllüler, maske üretiyor. İlk etapta üretilen 2 bin 750 maske, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Kentte toplamda 60 bin adet maske üretilecek. Özel bir kumaştan üretilen maskeler, 3 kez kullanılabiliyor.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, üretimin devam ettiğini belirterek "Toplamda 60 bin adet maske üreterek, hastaneye teslim etmeyi planlıyoruz. Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak evlerinde ve merkezlerde üretim yapıyor. Bu zor süreçte elimizi taşın altına koyduk. Koronavirüs salgını dolayısıyla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler." dedi. Çorum’da gönüllüler, maske üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel

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Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor

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