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Çorum'da halk ekmeğe zam

Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatını 1 liradan 1,25 Krş'ye yükseltmesinin ardından Çorum Belediyesi'de halk ekmeğe zam yaptı.

18.07.2019 18:47 Çorum
Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatını 1 liradan 1,25 Krş'ye yükseltmesinin ardından Çorum Belediyesi'de halk ekmeğe zam yaptı.

İşçilik, ham madde vb. gibi artan maliyetler nedeniyle Halk ekmek fiyatında düzenleme yapma durumunda kaldıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Çevre illerdeki Halk Ekmeğin fiyatını da göz önünde bulundurduk. Yapılan değerlendirme sonucunda 200 Gram Halk Ekmeğin, 18.07.2019 Perşembe günü itibariyle 90 Krş olmasını kararlaştırdık. Halk Ekmek Fabrikamız sağlıkla ve güvenle hizmet vermeye devam edecektir." dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Halk Ekmek, Çorum, Güncel

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