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Çorum'da hastaneye başvuran 1 kişi gözlem altına alındı

Çorum'da 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayeti ile aile hekimine başvuran bir kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı.

16.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:19
Çorum'da hastaneye başvuran 1 kişi gözlem altına alındı
Çorum 'da 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayeti ile aile hekimine başvuran bir kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı.

Çorum'da ismi açıklanmayan bir kişi, 'yüksek ateş ve boğaz ağrısı' şikayetiyle Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yavruturna Aile Sağlık Merkezine başvurdu. Hasta, kapsamlı kontrol için çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada özel bir odada gözlem altına alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı konuldu. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen hastadan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. - ÇORUM
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçelievler Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa

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