Çorum'da hayvan pazarı yeniden açılıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarının alınacak yeni tedbirlerle birlikte 31 Mayıs'ta açılacağını söyledi.

Çorum'da hayvan pazarı yeniden açılıyor
29.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:04
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarının alınacak yeni tedbirlerle birlikte 31 Mayıs'ta açılacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki heyetle hayvan pazarında incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, normalleşme süreci kapsamında ticari hayatın canlandırılması amacıyla hayvan pazarının açılacağını belirtti.

Üreticileri rahatlatabilmek amacıyla Çorum Hayvan Pazarının açılmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Bu anlamda Türkiye'de ilk karar alınan illerden biriyiz. 1 Haziran Pazartesi günü Çorum ve çevre illerden gelecek hayvan sahipleri için pazarımızı açmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir normalleşme sürecine geçmemiz gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, STK'larımızın desteği ve işbirliğiyle tüm önlemlerimizi aldık. Gönül rahatlığıyla hayvan yetiştiricilerimiz hayvanlarının satışlarını gerçekleştirebilecek." dedi.

'Pazara girişlerde sıkı tedbir uygulanacak'

Pandemi sürecinin devam ettiğini ve Pazar girişlerinde sıkı tedbirler uygulanacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Pazarlara girişten itibaren tedbirlerimiz etkili olacak. Tüm araçlar dezenfekte barımızdan geçerek pazara alınacak. Pazar içerisinde hayvanların satılacağı padokların yanında yayalarımız için özel yollar düzenledik. Pazarımızın çeşitli yerlerine asacağımız uyarılara riayet edildiği sürece sorun olmayacaktır. Semt pazarlarında olduğu gibi dezenfeksiyon otomatlarımız olacak, vatandaşlarımızın vücut ateşi ölçümü ve maske dağıtımı yapılacak. İçeride de sosyal mesafeye mutlak suretle uyulması halinde Allah'ın izniyle herhangi bir sorun yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

'Kapasiteyi süreç içerisinde artıracağız'

Sosyal mesafe kuralları gereğince hayvan pazarında normal kapasitesinin yarısı kadar sayıya müsaade edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, bu süreçte kendilerine destek veren Çorum Valiliği ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Emniyet güçleri, zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin pazarları sıkı bir şekilde denetleyeceğinin altını çizen Başkan Aşgın, "3 bin kapasite ile pazarımızı açacağız. Süreç içerisinde uygulamada herhangi bir eksik olduğunu düşünmüyoruz ama eksiklik olduğu takdirde bu eksiklikleri gidererek kapasitemizi tekrar 6 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce’nin Erdoğan’la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Haber
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Muharrem İnce, Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Haber
Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Haberler››Güncel››Çorum'da hayvan pazarı yeniden açılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:53: Hizan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı - Haber 00:51: Yemen'de Kovid-19 ile mücadelede 20 doktor hayatını kaybetti - Haber 00:51: Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 00:49: Bartın'da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı - Haber 00:48: Kırşehir'de 1 köye 'koronavirüs' karantinası - Haber 00:20: ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber 23:56: Son Dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:24: Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti - Haberler 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi - Haberler 17:17: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı - Haberler