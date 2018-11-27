Çorum'da Helikopterli Trafik Denetimi

İçişleri Bakanlığı
tarafından trafik kazalarının önüne geçilmesi ve sürücülerin kurallara uymalarının sağlanması amacıyla başlatılan denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahalarında havadan denetim yapıldı. Çorum
Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ
ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun yanı sıra Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Kızılkoca ve Emniyet Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un da katıldığı denetimlerde, trafik kazalarının sıkça yaşandığı güzergahlardan Sungurlu-Çorum kara yolu, Çorum- Samsun
kara yolu, Merzifon- Osmancık
kara yolu ve Laçin-Çorum kara yolundaki yol ve sürücülerin durumları helikopterle havadan kontrol edildi.
Havadan yapılan denetim çalışmasına çok sayıda jandarma ve polis ekibi de karadan destek verdi.
Denetim sırasında Albay Başbuğ ve Emniyet Müdürü Kolcu, Çorum'daki yollar, alınan tedbirler ve uygulamalar hakkında Vali Çiftçi'ye helikopterde bilgi verdi.
Vali Çiftçi ve beraberindekiler, Gölünyazı mevkisinde helikopterden inerek ekiplerin çalışmasını yerinde inceledi.
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.
"Amacımız trafik kazalarını en alt düzeye indirmek"
Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarını en alt düzeye indirmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda trafik güvenliğinin daha üst noktalara çıkarılabilmesi için geçen yılın aynı dönemine göre trafik denetimlerinin arttırılması, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"2013-2018 yılları arasında Çorum'da 19 bin 100 trafik kazası olurken bu kazalarda 276 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 bin 500 kişi de yaralanmıştır. Havadan yaptığımız uygulama da trafik kurallarına uymayan, yakın takipte bulunan, cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, makas atan sürücülere yönelik program icra ettik. Bunun yanında KGYS, drone ve EDS ile trafik denetimleri devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarını en alt düzeye indirmek. Böylece vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir kentte hayatlarını idame ettirmelidir. Bunun için ekiplerimizle denetimlerimiz devam ediyor."
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Ağustos-15 Kasım tarihleri arasındaki denetimler sonucu ölümlü kaza oranında yüzde 10, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 4,5 azalma meydana geldiği, kazalarda meydana gelen yaralanmalarda ise yüzde 14 azalma olduğu vurgulandı.
Çorum