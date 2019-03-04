Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kaynak: AA

Çorum'da 7 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.Gülabibey, Yavruturna ve Yeniyol mahallelerinde market, Tekel bayisi ve tuhafiye gibi 7 iş yerine giren maskeli kişilerce çok sayıda ürünün çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Hırsızlık olaylarını Irak uyruklu M.İ.A, S.M.K. ve M.K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit eden Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri gece saatlerinde bir araç içinde yakaladı.Araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, iş yerlerinden çalınan yaklaşık 100 bin lira değerinde içki ve sigaranın yanı sıra antika saat, kurusıkı tabanca, tuhafiye malzemeleri ve gıda ürünleri ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edidi.