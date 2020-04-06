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Çorum'da iki aile arasındaki hayvan otlatma kavgasında 7 kişi yaralandı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

06.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:40
Çorum'da iki aile arasındaki hayvan otlatma kavgasında 7 kişi yaralandı
Çorum 'un Uğurludağ ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olaya karışan toplam 11 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
İlçeye bağlı Dağönü köyünde, aralarında hayvan otlatma meselesi nedeniyle husumet bulunan Kaya ve Erbay aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine olay kavgaya dönüştü. Tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 7 kişi, vücutlarına isabet eden saçma ve darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uğurludağ, İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.
Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen, jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda yaralanan 7 kişi ile kavgaya karıştığı belirlenen köy muhtarı Fazlı Kaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 11 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 34 bin 650 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uğurludağ, Çorum, Güncel
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