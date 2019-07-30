Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çorum'da iki ayrı kaza: 6 yaralı

Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

30.07.2019 20:16 Çorum'da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. yönetimindeki 19 KZ 092 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan otomobil ardından yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın aynası düşünce dikkati dağıldı ağaca çarptı

Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, Pakize Ş. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken aracın aynasının düşmesi sonucu dikkati dağılan sürücü önce kaldırıma sonra ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Ş. (7), Zeynep Ş. (2) Berna Y. (26), Gülfem Y. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:32   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:31   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
03:24   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:18   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
01:51   Bolu'da, TEM Otoyolu'nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı
01:44   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
01:43   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor