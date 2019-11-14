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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.11.2019 01:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:32Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Hüseyin Y. yönetimindeki 19 KT 118 plakalı otomobil iddialara göre yol ortasında arıza yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Davut D. yol ortasındaki aracı son anda fark etmesine rağmen çarptı. Kazada 1 yaşındaki Enes Talha Y. ve Senanur Y. yaralanırken sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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