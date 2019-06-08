Çorum'da iki traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum
'un Sungurlu
ve Kargı
ilçelerinde iki traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Seyit Ali Kubaş'ın (45) kullandığı traktör, Sungurlu'nun Topuz köyü Ekinözü
mevkisindeki eğimli tarlada devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kubaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü Muttalip
Sarı yönetimindeki 19 HD 429 plakalı traktör, Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyü girişindeki arazide devrildi.
Traktörün altında kalan Satı Sarı (69), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü ile Recep Sarı
ve Müşerref Şişek, 112 Acil Servis
ekiplerince Osmancık
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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