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Çorum'da intihar teşebbüsü

Çorum'da intihar teşebbüsüÇORUM - Çorum'da girdiği bunalım sonucu bir otoparkın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna ederek intihar kararından vazgeçirdi.

10.10.2019 11:40
Çorum'da intihar teşebbüsü
ÇORUM - Çorum'da girdiği bunalım sonucu bir otoparkın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna ederek intihar kararından vazgeçirdi.
Edinilen bilgilere göre, S.Ö adlı genç Aynalı 2. Sokak'ta 4 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaflar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin atlama ihtimaline karşın her türlü tedbir alınırken çatıya çıkan polisler ve olay yerine gelen ailesi S.Ö'yü intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Genç olay yerine belediye başkanı ve yardımcısının gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucu intihar teşebbüsünden vazgeçen S.Ö aşağıya indirildi. Daha sonra ambulansa alınan genç sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Çorum'da intihar teşebbüsü

Polis, Çorum, Yerel

Kaynak: İHA

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