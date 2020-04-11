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Çorum'da Irak uyruklu kadının parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Çorum'da yüzleri maskeli olarak girdikleri evde Irak uyruklu kadını kurusıkı tabancayla tehdit edip 4 bin lirasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı.

11.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:56
Çorum'da Irak uyruklu kadının parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
Çorum 'da yüzleri maskeli olarak girdikleri evde Irak uyruklu kadını kurusıkı tabancayla tehdit edip 4 bin lirasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı.
Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden Irak uyruklu R.M'nin (31) parasının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan Mücahit D. (24), Onur Ö. (19) ile Ayla A.M. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alınması için Hasan Paşa Devlet Hastanesi Semt Polikliniğine götürülen zanlıların ateşleri de ölçüldü.
Irak uyruklu Ayla A.M, ateşinin yüksek çıkması nedeniyle yeni tip koronavirüs testi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Iraklı kadın, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hastanede bekletilen diğer iki zanlıyla cezaevine götürüldü.
Olay
Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden Irak uyruklu R.M'nin yaklaşık bir ay önce evine gelen maskeli ve tabancalı iki kişi tarafından tehdit edilerek 4 bin lirası gasbedilmişti.
Polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki 29 güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarını incelemiş, Mücahit D, Onur Ö. ile Ayla A.M'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Irak, Güncel
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