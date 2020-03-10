Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Çorum 'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağı Hacıpaşa ve Cerit köyleri civarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, dedektör ile kazma ve küreklere el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağı Hacıpaşa ve Cerit köyleri civarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, dedektör ile kazma ve küreklere el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
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