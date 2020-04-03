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Çorum'da istiklal şehitleri anıtı yenileniyor

Çorum Belediyesi, Cengiz Topel Caddesinde yer alan İstiklal Şehitleri Anıtını tadilat ve tamirat işlerine başladı.

03.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:57
Çorum'da istiklal şehitleri anıtı yenileniyor
Çorum Belediyesi, Cengiz Topel Caddesinde yer alan İstiklal Şehitleri Anıtını tadilat ve tamirat işlerine başladı.

Cengiz Topel Caddesi ile Yenidoğan 4. Sokak'ın kesiştiği noktada, Abide Kavşağının karşısında bulunan İstiklal Şehitleri Anıtını şehitlere yakışır hale getiriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale doğrultusunda ihaleyi kazanan firma çalışmalarına başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, uzun yıllardan beri ihmal edilen İstiklal Şehitleri Anıtını en güzel şekilde düzenleyeceklerini ve hem ecdada hem de Çorum'a yakışır hale getireceklerini kaydetti. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapılacak olan şehitlik iki ay içerisinde tamamlanacak.

Başkan Aşgın, "Bu şehitlikle ilgili detaylı çalışmaları bulunan ve yapacağımız çalışmada bizlerden manevi katkısını eksik etmeyen Abdulkadir Ozulu hocama ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenidoğan, Çorum, Güncel
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