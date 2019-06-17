17.06.2019 14:25
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Çorum'da izinsiz kenevir üretimine yönelik operasyon

Çorum

Çorum'da izinsiz kenevir üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çorum'da izinsiz kenevir üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İstihbarat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde ikamet eden A.İ'nin evine operasyon yaptı.
Operasyonda, evin bahçesinde boyları 30 ile 120 santimetre arasında değişen uzunluklara sahip 826 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda ev sahibi A.İ. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA
Çorum, Kenevir, Güncel

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