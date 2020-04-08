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Çorum'da izinsiz üretilen maskelere el konuldu

Çorum'da izinsiz üretilen maskelere el konuldu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

08.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:42
Çorum'da izinsiz üretilen maskelere el konuldu
Çorum 'da izinsiz üretilen maskelere el konuldu, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 bin 243 maske ile 1685 dikime hazır maske, maske yapımında kullanılan 900 klips, 250 maske kutusu ve maske yapımında kullanılan 13 kilogram lastik ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
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