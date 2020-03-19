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Çorum'da kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda, 1523 adet kaçak cinsel içerikli ürün ile polis haberleşme frekansı yüklenmiş telsiz ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:28
Çorum'da kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda, 1523 adet kaçak cinsel içerikli ürün ile polis haberleşme frekansı yüklenmiş telsiz ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir işyerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 1523 adet cinsel içerikli ürün, 76 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 litre gümrük kaçağı alkollü içki ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Baskında ayrıca polis haberleşme frekansı yüklenmiş telsiz bulundu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi K.T.'nin (34) polisi dinlediği öne sürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorum, Güncel

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