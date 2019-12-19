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Çorum'da kaçak içki operasyonu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda üç ayrı noktada kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

19.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:57 Çorum'da kaçak içki operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda üç ayrı noktada kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden, vatandaşların hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan sahte alkollü içki kaçakçılığı ile ilgili benzer olayların yaşanmaması için 5607 Kaçakçılıkla Mücadele suçunun men ve takibine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda B.G, Y.K, M.P, S.A.K ve E.T isimli şüphelilere ait iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda 564 kilogram el yapımı kaçak rakı, 623 kilogram el yapımı kaçak şarap olmak üzere toplam 1.187 kilogram kaçak içki, 320 paket gümrük kaçağı sigara, 17 şişe kaçak rakı, 50 ml. alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan B.G, Y.K, M.P, S.A.K ve E.T isimli 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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