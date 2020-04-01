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Çorum'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri il merkezinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirdi.

01.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:06
Çorum'da kaçak içki ve sigara operasyonu
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri il merkezinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri il merkezinde 2 şahsa ait araç ve işyerinde yapılan adli aramalarda, 270 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet 0,5 litrelik pet şişeler içinde toplam: 4.5 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 adet 5 litrelik pet şişeler içinde toplam 25 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 2 adet 1 litrelik Nemirnoff marka gümrük kaçağı votka, 7 adet 1 litrelik sahte bandrollü Jack Daniels marka gümrük kaçağı viski, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet havalı tabanca ve 9 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirdiler. Bu malzemelere ek koyan polis ekipleri bunları sahibi olan iki şahsa'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem uyguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, 3. Sayfa
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