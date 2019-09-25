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Çorum'da kaçak kazı operasyonu

Çorum'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

25.09.2019 16:52Çorum'da kaçak kazı operasyonu
Çorum'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Paşaköy Değirmenardı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarla sahibi İ.A. ile beraberindeki N.K, A.K, H.C, E.P, S.A, B.E, K.E. ve A.G'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan 1 kepçe, 2 kamyon, 1 dedektör, 1 ölçüm cihazı ile çeşitli kazı malzemelerine de el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Paşaköy, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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