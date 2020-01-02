Haberler » Güncel » Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi - Haber

Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi

Çorum'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisiÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

02.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:26
'da, kamyon ve TIR sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi
ÇORUM'da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliğe, Çorum- karayolunda toplanarak tepki gösterdi.
Çorum- Ankara karayolunda, kamyon ve TIR'ları ile toplanan çok sayıda sürücü, hayata geçirilen yeni uygulamaya tepki gösterdi. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, "Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız" dedi.
Eylem nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, sürücüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Çorum'da, kamyon ve tır sürücülerinden 'yönetmelik' tepkisi

Ankara, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:32   DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
23:30   Zambiya'da sel 250 aileyi yerinden etti - Haber
23:25   Gaziantep'te 727 polisli uyuşturucu operasyonu - Haber
23:24   Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı - Haber
23:24   Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
22:27   Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Haber
20:26   ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "ABD Büyükelçiliği'ne giren ölür" mesajı - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
2.01.2020 23:34:22