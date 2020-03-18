Çorum'da kar yağışı
Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
18.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:38
Çorum 'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaya trafiğinin azaldığı Çorum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı, araç trafiğinde zaman zaman aksamalara neden oldu.
Bazen tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Samsun-Çorum-Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlük yaşanabiliyor.
Öte yandan bahar mevsimi dolayısıyla çiçek açan ağaçlar da zirai don tehlikesi yaşıyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yarına kadar devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara ulaşımda aksamalar, buzlanma ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaya trafiğinin azaldığı Çorum'da, aralıklarla devam eden kar yağışı, araç trafiğinde zaman zaman aksamalara neden oldu.
Bazen tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Samsun-Çorum-Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlük yaşanabiliyor.
Öte yandan bahar mevsimi dolayısıyla çiçek açan ağaçlar da zirai don tehlikesi yaşıyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yarına kadar devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara ulaşımda aksamalar, buzlanma ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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