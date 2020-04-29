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Çorum'da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine gönderildi

SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.

29.04.2020 04:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 04:50
SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.
Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan ve Türkiye'yr getirilerek Çorum'da 14 Nisan'da yurda yerleştirilen 314 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. 314 kişi evlerine gönderilmeden önce yurt binası önünde veda töreni düzenlendi.
Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 314 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık dedi.
Vatandaşlara, Çorum Belediyesi Ramazan TIR'ındaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi. Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 314 kişi 38 kente uğurlandı. Çorum’da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Çorum, İşçi, Güncel, Haber

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