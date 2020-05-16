Çorum'da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandı

Çorum'da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, evlerine gönderildi.

16.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:28
Çorum'da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, evlerine gönderildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 Mayıs'ta, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 169 kişi Çorum'da yurda yerleştirildi. Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan ve 14 günlük karantina süresi dolan 169 kişi dün gece memleketlerine uğurlandı. 169 kişi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hediye ettiği çam fidanlarını yurt bahçesine dikti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın uğurlama sırasında yaptığı konuşmada "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık" dedi. Çorum’da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Koronavirüs, Çorum, Güncel, Haber

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