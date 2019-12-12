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Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

12.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:50Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Valisi Mustafa Çiftçi, ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Vali Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.
Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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