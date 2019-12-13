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Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrencinin tamamı taburcu edildi.

13.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:12Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi
'un ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrencinin tamamı taburcu edildi.
Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda dün sabah saatlerinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Çorum merkezdeki hastanelere kaldırılan 103 öğrencinin tedavisi tamamlandı.
Öğrenciler, kontrol ve işlemlerin ardından hastanelerden taburcu edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı öğrenci pansiyonunda 12 Aralık'ta zehirlenme olayına maruz kalarak Osmancık Devlet Hastanesinde ve il merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Olay
Osmancık ilçe merkezindeki öğrenci yurdundaki 103 öğrenci ile 2 öğretmen, dün saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmiş, 105 kişi ambulanslarla Osmancık ve Çorum'daki hastanelere kaldırılmıştı.
Olayla ilgili Çorum Valiliğince idari, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatılmıştı.

Osmancık, Sabah, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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