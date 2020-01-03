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Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

03.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Mahallesi Zafer 3. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz'den (46) alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis, anne ve oğlunu hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve polislerce yapılan kontrolde Güleser ve Murat Gökgöz'ün öldüğü belirlendi.
ve oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güleser ve Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

Çorum, Kale, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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