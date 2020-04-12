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Çorum'da kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Çorum'da kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede Çorum'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

12.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:47
Çorum 'da kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede
ÇORUM - Çorum'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, merkez Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Çağrı K. evde oturduğu esnada ortada hiçbir sebep yokken kardeşi Celalettin K.'ya saldırdı. Ne olduğunu anlamadan bir anda kardeşinin saldırısına uğrayan Celalettin K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan talihsiz genç, ağabeyinden kurtulmak için kendisini odaya kilitledi. Anne Hacer K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Celalettin K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Çağrı K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çorum’da kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, 3. Sayfa
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