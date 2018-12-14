Çorum'da Karla Mücadele Çalışmaları

Çorum
'da, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresinin yürüttüğü çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.
İl genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, ulaşımda güçlük çekilen 32 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütüldü.
30 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 7 kepçe, 6 yükleyici kepçe, 1 kar makinesi ve 4 dozer olmak üzere 51 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan köy yollarında tekrar ulaşım sağlandı.
Yağışın zaman zaman devam ettiği yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, 133 kilometrelik güzergahta görev yapıyor.
Öte yandan kent merkezinde de belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde kent merkezindeki ana arterler tamamen kardan arındırılırken buzlanmanın önüne geçilmesi için tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta
Müdürlüğüne bağlı 7 özel donanımlı kar küreme ve tuzlama aracı, 8 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 6 beko loder, 1 kar kürüme ve tuzlama traktörü ile 220 personelden oluşan karla mücadele ekibinin 24 saat görev yaptığını bildirdi.
Karla mücadele çalışmalarında, önceliklerinin şehir içi otobüs güzergahları ve hastanelere ulaşımın sorunsuz sağlanması olduğunu vurgulayan Zahir, vatandaşların kış lastiklerini taktırmadan trafiğe çıkmamaları gerektiğini ifade etti.
Kar,Çorum
14 Aralık 2018 Cuma 13:50