Haberler » Güncel » Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor - Haber

Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor

ÇORUM'da,14 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit Bolat (21) ile 48 gün önce camiye giden ancak bir daha kendisinden haber alınmayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

11.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:17Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor

ÇORUM'da,14 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit (21) ile 48 gün önce camiye giden ancak bir daha kendisinden alınmayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ankara'dan gelen Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı.

KAYIP GENÇ DE ARANIYOR

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat ise, 29 Aralık günü çarşıya gitmek için evden ayrıldı. Bolat, geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ekipler drone ile havadan da görüntü aldı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.



Osman Kayalı, Jandarma, Kayalı, Bolat, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36  Denizli'deki FETÖ operasyonuna 3 tutuklama - Haber
17:36  Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi toprağa verildi - Haber
17:36  Sivas merkezli sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber
17:35  Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak - Haber
17:33  Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:40:18