Çorum'da kayıp genç ve kayıp alzheimer hastası aranıyor

ÇORUM'da,14 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkıp, geri dönmeyen Mücahit Bolat (21) ile 48 gün önce camiye giden ancak bir daha kendisinden haber alınmayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı.

KAYIP GENÇ DE ARANIYOR

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat ise, 29 Aralık günü çarşıya gitmek için evden ayrıldı. Bolat, geri dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mücahit Bolat'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ekipler drone ile havadan da görüntü aldı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.