Çorum'da kısa kısa

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden iki akademisyence yürütülen bilimsel çalışma ile Çorum'un yatırım iklimini etkileyen faktörlerin belirlendiği bildirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Sabiha Kılıç ve Doç. Dr. Deniz Aytaç tarafından yürütülen "Yeniden Yatırım Kararlarında Yatırım İklimi Etkisi" araştırması, aynı isimle Nobel Bilimsel Eserler Yayınevince kitap olarak basıldı.
Kitabın, yerel yatırımcıların yatırım kararı üzerinde etkili olabilecek faktörler hakkında araştırma ve çalışma yapan akademisyen, iş insanı, profesyoneller, yerel yönetimler ve kamu kurumları için yol gösterici kaynak niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, "Çalışmada yerel yatırımcıların Çorum iline yeniden yatırım yapma kararlarını etkileyebileceği düşünülen dokuz yatırım iklimi faktörü belirlenmiştir. Bunlar Çorum'un altyapı, lojistik altyapı, iş gücünün niteliği, pazar potansiyeli, finansman yapısı, yatırım cazibesi, yatırım geliştirme imkanları, rekabet yapısı ve inovasyon kapasitesi olarak sıralanabilir. Ayrıca, çalışmada Çorum'da faaliyet gösteren yerel yatırımcıların yaşı, büyüklüğü, faaliyet alanı ve yatırım sermayesi itibarıyla bulundukları ilin yatırım iklimini algılama düzeyleri ve dolayısıyla bulundukları ile yeniden yatırım yapma kararları incelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
"Vücuda yapışan kene çıplak elle çıkartılmamalı"
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, vücuda yapışan kenenin çıplak elle çıkartılmaması uyarısında bulundu.
Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının keneler tarafından taşınan bir virüsün insanlara bulaşmasıyla oluştuğuna işaret etti.
KKKA'nın halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile ortaya çıktığını ve ölümlere neden olduğunu anlatan Sobacı, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kent nüfusuna göre daha fazla risk altında bulunduğunu vurguladı.
Hastalığın, virüsü taşıyan özellikle hyalomma türüne ait kenelerin insan vücuduna tutunması, çıplak el ile ezilmesi, virüsü taşıyan hasta ya da hayvanların kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesiyle bulaştığını hatırlatan Sobacı, şunları kaydetti:
"Kene riski olan yerlerde bulunulduğunda vücudu tamamen örtecek giysiler giyilmeli ve açık renkli elbiseler tercih edilmelidir. Vücut, kene yönünden sık sık kontrol edilmelidir. Özellikle göğüs çevresi, kulak arkası, diz arkası, koltuk altları, ense, saç dipleri ve kasıklar kontrol edilmelidir. Vücut üzerinde keneler öldürülmemeli, patlatılmamalı, çıplak el ile dokunmadan en kısa sürede, varsa eldiven takarak veya uygun bir bez parçası, naylon, yaprak cisimlerle tutarak çıkartılmalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla sigara basmak veya kolonya ve gaz yağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. İnsanların veya hayvanların kanlarına korunmasız temas edilmemelidir. Kene vücuttan ne kadar çabuk çıkarılırsa hastalık riski de o kadar azalmaktadır."
Engelli öğrencilere okur yazarlık belgesi
Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde eğitim gören 5 öğrenci, okur yazarlık belgesi almaya hak kazandı.
Halk eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunca gerçekleştirilen kursta okuma yazma eğitimi alan Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Muammer Güvenç, Ebru ipek, Alparslan Hüseyin Lek, Murat Cesur ve Osman Kara, kursu başarıyla tamamladı.
Öğrencilerin okur yazarlık belgelerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.
Aşgın, belge töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin merkezde aldıkları eğitimlerin faydalarını görmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.
3 aya yakın sürede öğrencilerin okuma yazmayı öğrendiğini belirten Aşgın, engelli öğrenciler için yaz döneminde de çeşitli kurslar açılacağını bildirdi.
Engelli Eğitim Merkezinin belediyenin önemli hizmetlerinden biri olduğunu aktaran Aşgın, şunları kaydetti:
"Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğrencilerimizin normal hayata adapte olabilmesi ve hayatlarını normal vatandaşlarımız gibi sürdürebilmeleri için birçok eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin arasında okuma yazma kursları da yer alıyor. 5 öğrencimiz 120 saat eğitimin ardından okuma yazmayı kavradı. Kendilerini tebrik ediyorum. Öte yandan Engelli Eğitim Merkezimiz bünyesinde arzu eden engelli kardeşlerimiz için yaz okullarımız kapsamında Kur'an kursu açacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum."
Başkan Aşgın, özel öğrencilerle fide dikti
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde oluşturulan bahçede öğrencilerle fide dikti.
Aşgın, engelli öğrencilerin eğitiminin bir parçası olan fide dikimine katılmak üzere Ulukavak Mahallesi'ndeki Engelli Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Burada öğrencilerle fide diken Aşgın, ardından onlarla sohbet etti.
Aşgın, belediye bünyesindeki tüm merkezleri önemsediğini ancak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.
Merkezde güzel işlere imza atıldığını belirten Aşgın, "İnşallah bundan sonra da daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.
İlaçtan zehirlendi
Çorum'da bir kişi, diş ağrısını gidermek için içtiği ağrı kesici ilaçlardan zehirlendiği gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İskilip ilçesinde A.G. (42), şiddetli diş ağrısını gidermek için bir saat içerisinde üç ayrı ilaçtan birer tane içti.
Bir müddet sonra ağzından kan gelen A.G, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan A.G, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
"Türkülerin Dilinden Anadolu" konseri
Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Türkülerin Dilinden Anadolu" konseri ile sanatseverlerin huzuruna çıktı.
Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenen konserde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden eserler koro ve solo olarak seslendirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, konserin ardından yaptığı konuşmada, koronun konser için 9 ay boyunca hazırlık yaptığını söyledi.
Koro şefi Kazım Mercan ve koro üyelerini tebrik eden Candan, "Türküler bizim renklerimiz. Bugün Erzurum'dan Manisa'ya, Adana'dan, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar Anadolu'yu dinledik. Çorumlu müzikseverler olarak türkü ortak paydasında buluştuk. Böyle güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Candan, Mercan ile koro yöneticisi Kemal Kan'a çiçek ve teşekkür belgesi verdi.
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Kaynak: AA