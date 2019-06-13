Çorum'da kısa kısa

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kent Meydanı'ndaki binalardan birinin Millet Kıraathanesi yapılacağını söyledi.Beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Alper Zahir ile meydanda inceleme yapan Başkan Aşgın, geçici kabulün yapılmasının ardından meydanda çeşitli göçmelerin meydana geldiğini, bu göçüklerin yüklenici firma tarafından yapıldığını belirtti.Firmanın 18 aylık teminat süresinin devam ettiğini dile getiren Aşgın, meydan içerisinde yer alan iki iş yerinden birinin Millet Kıraathanesi yapılacağını, diğerinin de işletmeye verilmek üzere kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını bildirdi.Meydanın, belediyenin önemli yatırımlarından biri olduğunu anlatan Aşgın, şunları kaydetti:"Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı geçen yıl şubat ayında teslim alınarak hizmete açılmıştı. Meydan ve otoparkın geçici kabulü yapıldıktan sonra alanda oluşan küçük çaplı çökmeler tespit edilmişti. Bu kusurlar yüklenici firmaya yaptırıldıktan sonra yeniden çökmeler meydana gelmiştir. Bu husus yüklenici firmaya bildirildi. Söz konusu işin sözleşmede yer alan 18 aylık teminat süresi devam etmekte olup, yüklenici yapmadığı takdirde namı hesabına belediye tarafından yaptırılacaktır. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun meydanın eksikleri tam olarak bitmeden teslim almayacağız."Çiftçiler Konya'da Tarla Günü'ne katıldıÇorum'da bir grup çiftçi, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen kuraklığa dayanıklı yeni buğday çeşitlerin tanıtıldığı Tarla Günü'ne katıldı.Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Orhan Sarı ve beraberindeki Ziraat odaları başkanları ile bazı çiftçilerin yer aldığı 19 kişilik heyet, Konya'da tarımsal inceleme gezisine katıldı.Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından son yıllarda geliştirilen kuraklığa dayanıklı, su kullanımı etkinliği yüksek verimli ve kaliteli hastalıklara dayanıklı yeni 20 buğday, arpa, yulaf ve tiritikile çeşidi ve 20 çeşit adayı tanıtımının yapıldığı etkinlikte, Çorum'da ekilebilecek kuru tarım arazilerinde kullanım amaçlı değerlendirmeler yapıldı.Heyet, tarımsal makine üretimi yapan bazı firmalara da ziyarette bulundu.ÇESOB Başkanı Gür'den belediyelere ziyaretÇorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretlerde Yıldırım ve Gelgör'i tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Gür, gerek Çorum esnaf temsilcileri gerekse ilçe esnaf temsilcileri olarak birlikte karşılıklı diyalog ve istişare içinde olacaklarını söyledi.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Yıldırım ve Gelgör de esnafların her zaman korunup kollanması gerektiğini, alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.