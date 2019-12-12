Haberler » Güncel » Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5) - Haber

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5)

'İHMAL' İDDİALARINA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMAÇorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca...

12.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:04Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5)

'İHMAL' İDDİALARINA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

'un ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca da çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince olay yeri incelemelerinin yapıldığını, gazdan etkilenen kişiler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -



Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40 Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Haber
18:39 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Haber
18:38 Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Haber
18:38 Ukrayna'da 3 yıl önceki gazeteci cinayeti ile ilgili gözaltı kararı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
12.12.2019 18:41:52