Çorum'da kömür yüklü traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Çorum
'da otomobille çarpışarak şarampole devrilen kömür yüklü traktörde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selim E'nin kullandığı 19 AP 078 plakalı kömür yüklü traktör, Çorum-Mecitözü kara yolunun 25. kilometresinde bir otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Yaklaşık 10 metre yuvarlanan traktörün kabininde sıkışan sürücü Selim E, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selim E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada, traktörün römorkunda bulunan kömür çuvalları da etrafa saçıldı.