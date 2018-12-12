Çorum'da Kore Kültür Günü Etkinliği

Çorum
'da düzenlenen Kore
Kültür Günü etkinliğinde Koreli sanatçılar, yöresel kıyafetlerle geleneksel danslarını sundu.
Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi
ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, Kore'nin tarihi, sanatı ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.
Daha sonra yöresel kıyafetlerle seyircilerin arasından geçerek ellerinde davul ve çeşitli enstrümanlarla sahneye çıkan sanatçılar gösteri gerçekleştirdi.
Dans, gösteri ile telli çalgı dinletisi izleyicilerden alkış aldı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın sonunda Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan
ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, ekibin sorumluları Kyung Man Choe, Youngsin Lee, Anji Park ve Choe Kim'e çiçek takdim etti.
Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
Etkinlikler kapsamında gün içerisinde de Hitit Üniversitesinde Kore filmi gösterimi, iki ülke ilişkileri ile Kore'de eğitim ve Korece tanıtım seminerleri düzenlendi.
Hitit Üniversitesi,Çorum,Kore
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:17