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Çorum'da korkutan yangın

Çorum'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

08.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:04Çorum'da korkutan yangın
'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir apartmanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın üst katını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu arada apartmanın altında bulunan bir kafedeki müşteriler ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangın sırasında korkuya kapılan bir bayan sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak sakinleştirildi. Yangının duyulması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir olay yerine gelerek bilgi aldı. ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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