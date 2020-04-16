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Çorum'da korona virüs tedavileri tamamlanan 2 kişi taburcu edildi

Çorum'da korona virüs tedavileri tamamlanan 2 kişi taburcu edildi Tedavileri tamamlanan 2 kişinin de akşam saatlerinden taburcu olacağı bildirildi Evde kal çağrısı yapan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

16.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:23
Çorum 'da korona virüs tedavileri tamamlanan 2 kişi taburcu edildi
Tedavileri tamamlanan 2 kişinin de akşam saatlerinden taburcu olacağı bildirildi
Evde kal çağrısı yapan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli;
"Kötü senaryo yaşamak istemiyoruz"
ÇORUM - Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 2 kişi daha sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
7 Nisan tarihinde ateş, öksürük, nefes darlığı şikayeti ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne başvuran ve test sonuçları pozitif çıkan 20 yaşındaki Merve Aydın ile 10 Nisan'da kuru öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran ve Korona virüs şüphesi ile tedavi altına alınan ancak testi negatif çıkan 64 yaşındaki KOAH hastası Nurettin İpekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar servislerimizde 500'ün üzerinde hasta yatırdık ve taburcu ettik. Bunların içerisinde testleri pozitif olan hastalarımız da var. Korona virüs şüphelisi olup da takip ve tedavilerini yaparak evlerine gönderdiğimiz hastalarımızda var. Yaklaşık 50'inin üzerinde Kovid pozitif hastamızı taburcu ettik. Şuanda Kovid servisinde yatan hastalarımız da mevcut. Genel olarak Türkiye ortalamasının altında bir hastamız var" dedi.
Vatandaşlara evde kal çağrısı yapan Prof. Dr. Sezikli, "Bütün bu iyi sürece rağmen biz yine halkımızdan mümkün olduğunca evde kalmalarını ve bazen taburcunun mümkün olmadığını, bunun birde kötü senaryosunun olduğunu bilerek, kendilerini korumalarını istiyoruz. Şuanda iki tane hastamızı taburcu edeceğiz. Akşam saatlerinde de 2 hastamızı taburcu edeceğiz. Bizim isteğimiz hastanemize pozitif vaka gelmemesi. Bunun için ne yapabiliriz. Bunun içinde korunma yöntemlerini sonuna kadar uygulamamız gerekiyor. Mümkün olduğunda sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu şekilde güzel senaryo her zaman olmayabilir. Kötü senaryo yaşamak istemiyoruz" dedi.
Hastaneden taburcu olan KOAH hastası Nurettin İpekli ise, "Kontrol amaçlı yattım. İyi oldum çok şükür. Sağlık çalışanlarımıza, devlet büyüklerimiz ve devletimize teşekkür ediyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Evimizde kalalım Türkiye" ifadelerini kullandı.
Ev karantinasındaken korona virüs belirtileri başlayınca hastaneye başvurduğunu dile getiren Merve Aydın da, "Bugün taburcu oldum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çok yakından ilgilendiler. Herkese evlerinde kalmalarını öneriyorum" diye konuştu. Çorum’da korona virüs tedavileri tamamlanan 2 kişi taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hitit Üniversitesi, Merve Aydın, Çorum, Sağlık
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