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Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi

Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:32
Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi
Çorum 'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "İlimizde bugün itibariyle coranavirüs tedavisi görüp taburcu olanların sayısı toplam olarak 39'ya ulaşmıştır. Büyük bir fedakarlık ve titizlikle çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum Valiliği, Çorum, Güncel
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