Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 57 bin maske dağıtılacak

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu personeline, belediye çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile kolluk kuvvetlerine 57 bin maske dağıtılacak.

13.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:36
Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 57 bin maske dağıtılacak
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu personeline, belediye çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile kolluk kuvvetlerine 57 bin maske dağıtılacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi noktasında koruyucu tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Bu kapsamda Valilik tarafından 57 bin maske temin edildiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce temin edilen 57 bin adet maske, il ve ilçelerimizde görevi başında bulunan resmi kurum çalışanlarımıza, merkez belediyemize, Vefa Sosyal Destek gruplarındaki görevlilere, kolluk personeline, evde ödeme yapan PTT görevlileri ile pazar ihtiyaçlarını temin için pazarlara gelen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere emniyet görevlilerimize teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, toplumun büyük bir kesimiyle irtibatta olan bu gruptaki görevlilere maske dağıtımının büyük önem arz ettiği, ihtiyaç halinde maske dağıtımının devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, PTT, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 57 bin maske dağıtılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber 18:00: Afrika Birliği, Kovid-19 ile mücadele için 4 özel elçi atadı - Haber 17:58: Malatya'da yasak sonrası yoğunluk - Haber 17:58: İnegöl Kaymakamı Görücü'den "evde kal" çağrısı - Haber 17:58: Sancaktepe'de sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler