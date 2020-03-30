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Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 41 kişiye para cezası

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 41 kişiye toplamda 68 bin 82 lira para cezası uygulandı.

30.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:38
Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 41 kişiye para cezası
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 41 kişiye toplamda 68 bin 82 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunduğu anımsatıldı.
İl genelinde söz konusu yasağa aykırı davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda 21 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre, her bir şahsa 392 lira olmak üzere toplam 8 bin 232 lira, 19 şahsa dernek içinde toplu vaziyette bulunarak, 1592 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefette bulunmaktan her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 59 bin 850 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir şahsa da TCK'nin 195. maddesine muhalefet etmekten adli işlem yapılmış olup, toplamda il merkezi ve ilçelerimizde 41 kişiye adli ve idari işlem yapılmış olup, konu önemine binaen titizlikle takip edilmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
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