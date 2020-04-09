Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandı.

09.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:06
Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunduğu ayrıca sosyal mesafe kuralının gözetilmesinin zorunlu olduğu anımsatıldı.
İl genelinde 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, söz konusu yasağa aykırı davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ekiplerce araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16 bin 748 TL, 20 yaş altı 23 kişiye 11 bin 774 TL ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 kişiye de 2 bin 352 TL olmak üzere toplam 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Akhisar Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Haber 14:51: Bayırbucak Türkmeni kadınlar, ürettikleri maskeleri kaymakamlığa teslim etti - Haber 14:50: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama - Haber 14:50: Liseden siperlik maske üretimi - Haber 14:50: Sorgun'da market ve şarküteriler denetlendi - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor